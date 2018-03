Chaleureux bois de grange

«Une chaise, une table, des éléments décoratifs donnent un beau cachet. Mais en mettre mur à mur, c'est dorénavant à éviter.»

L'entreprise Construction Panache, active principalement dans les Laurentides, utilise régulièrement du véritable bois de grange afin d'obtenir un heureux mélange de rustique et de contemporain. «De nos jours, les maisons ont beaucoup de fenêtres pour que la lumière entre, et les murs sont de couleur pâle, indique Marie-Josée Forbes, responsable du marketing au sein de l'entreprise familiale. Quelques accents en bois de grange, comme une porte, ajoutent une touche de couleur et ont un côté chaleureux qui plaît. Des fausses poutres d'un brun foncé ressortent aussi dans un décor épuré. Le vieux bois est choisi pour que tout s'agence.»

Au cours des dernières années, la tendance a été d'uniformiser les couleurs dans les maisons, et les gris ont été à l'honneur, rendant les habitations presque stériles, renchérit Isabelle Mainville, présidente et fondatrice d'Habitag, une boutique de meubles et produits déco fabriqués au Québec, qui propose aussi des services d'architecture et de design.

«Les gens apprécient encore cette tendance, mais ils cherchent des moyens pour réchauffer leur intérieur», précise-t-elle.

Si le bois de grange a fait un retour il y a quelques années, son utilisation a changé récemment, constate-t-elle. «Il est encore employé comme revêtement mural pour créer un effet dans une pièce, mais on se sert plutôt des pièces de bois brutes, recyclées ou non, pour fabriquer des meubles et objets qui vont créer un point focal et rendre l'environnement plus vivant et chaleureux.»