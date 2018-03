Décorations de Noël: la fierté du fait main

Verdures, cocottes, branches de sumac vinaigrier, ciseaux, fil de métal et ruban sont les essentiels pour réaliser cette couronne de Noël.

Couronnes locales

Chez Pepin, on accueille aussi la fleuriste Caroline Boyle, de chez Floralia, qui donne des ateliers de couronnes de Noël. Aperçu.

Ce dont vous avez besoin

Tout comme pour les ornements, seulement quelques éléments sont requis pour réaliser une couronne naturelle: de la verdure (branches de sapin, de cèdre, de pin blanc, de pruche ou autre), des éléments décoratifs - ici, cocottes et sumac vinaigrier -, des ciseaux, du fil de métal ainsi qu'un joli ruban pour accrocher le tout.

Comment vous y prendre

Tout le monde peut réussir une couronne comme celle-ci, insiste Caroline Boyce, qui affirme que même des enfants suivent ses ateliers. Voici un résumé en quelques étapes.

1. Tout d'abord, on doit partir de la base, constituée d'un tressage de vignes sauvages. Dans l'atelier qu'elle donne chez Pepin, Caroline Boyce explique comment réaliser cette base. Elle propose aussi d'en vendre aux gens qui voudraient réaliser une couronne sans avoir à fabriquer la base. Aussi, on peut l'agrémenter de petites mousses pour un effet encore plus naturel.

2. Ensuite, apposer les branches de verdure autour de la base de la couronne. Celles-ci peuvent toutes provenir de différentes variétés de conifères, au choix.

3. Faire le tour de la couronne avec les branches de feuillage enroulées, tout en prenant soin de laisser une petite portion de vigne à découvert. Cette légère asymétrie est simplement une question de style, explique Caroline Boyce, en plus de donner à la couronne un caractère un peu plus contemporain.

4. Pour éviter que le feuillage bouge, il faut le fixer à la base à l'aide d'un peu de fil de métal, qu'on peut apposer à environ cinq endroits autour de la couronne.

5. Attacher ensuite un morceau de fil de métal aux décorations (cocottes ou branches de vinaigrier), de manière à pouvoir les enrouler autour de la couronne.

6. Toujours à l'aide du fil de métal, attacher les cocottes à la couronne aux endroits désirés. Les disposer tout autour de la couronne.

7. On peut aussi agrémenter le tout avec les branches de sumac vinaigrier, en procédant de la même façon.

8. Et voilà! Après qu'on a attaché un ruban à son sommet, la couronne est prête à être accrochée.

À propos de Floralia

Caroline Boyce, qui a fondé Floralia en 2012, se décrit comme une fleuriste biologique. «Je suis reconnue pour mon style naturel et tout ce qui est organique», explique celle qui fabrique des couronnes depuis longtemps, mais qui donne des ateliers depuis deux ans. Autant pour ses couronnes que pour l'ensemble de ses arrangements floraux, elle s'approvisionne directement à son terrain d'Hemmingford, où elle cultive des fleurs. C'est d'ailleurs là qu'elle a déniché les branches de vigne sauvage qui constituent la base de sa couronne.

* Caroline Boyce donne l'atelier de couronnes tous les dimanches chez Pepin, jusqu'au 17 décembre.