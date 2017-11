Peinture: un fini impeccable

Satiné pratique

Les finis satinés et semi-brillants sont conseillés pour habiller des surfaces sur lesquelles la peinture adhère mal, parce qu'ils sont faciles à appliquer et camouflent les défauts tout en apportant un côté un peu lustré (Dulux X-Pert). Ils sont parfaits pour recouvrir notamment les bois huilés, qui comptent parmi les cas les plus complexes. Un bon ponçage, puis l'application d'un apprêt spécifique (Lifemaster, de Dulux, Apprêt-Tout ou Stix, de Benjamin Moore) sont nécessaires avant de peindre.

Mat velouté

La pureté et la profondeur de la couleur sont totalement respectées avec un fini mat. Ce dernier est aussi parfait pour camoufler les défauts et estomper les joints. Un atout pour uniformiser un petit espace comme la salle de bains. Une peinture mate garantit une ambiance feutrée et apaisante qui convient à toutes les pièces.

Effets et faux finis

Pour donner un sentiment d'unité, on utilise le même fini partout: un bon truc quand il y a beaucoup de portes dans une pièce et que l'on souhaite faire oublier leur présence. On peut aussi créer des camaïeux ou des tons sur tons rappelant le papier peint en utilisant une couleur identique, mais des finis différents sur un même mur. Enfin, la nouvelle peinture Soie Vénitienne, de Dulux, permettra aux amoureux des textures de réaliser eux-mêmes un faux fini marbré en trois étapes très simples.