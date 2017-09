La cave à vin passe au condo

Six astuces pour garder son vin à la maison

Éviter la chaleur

Envie de démarrer votre collection de vin à la maison? Peu importe la quantité de bouteilles, voici quelques paramètres de base à respecter.

Le vin n'aime pas la chaleur. Si on souhaite garder ses bouteilles longtemps, il est préférable de les conserver dans un endroit climatisé où la température est maintenue entre 12 et 15 °C. Cette température permet de ne pas accélérer le vieillissement du vin et de servir la plupart de ses vins rouges sans devoir les refroidir à la sortie du cellier.

Garder une température stable

Les bouteilles qui ne sont pas destinées à une longue garde n'ont pas besoin d'être entreposées à 12 °C. Une température constante et fraîche peut suffire. «Il faut surtout éviter les variations de température, par exemple, les pièces où ça monte à 24 degrés le jour et ça descend à 12 le soir», résume Jean-François Perron, de La Vieille garde.

Coucher ses bouteilles

Un taux d'humidité élevé, entre 55 et 75 %, est essentiel pour préserver l'élasticité et l'étanchéité du bouchon de liège. Pour cette même raison, il faut conserver ses bouteilles à l'horizontale de manière à ce que le vin garde le bouchon humide. Si la cave à vin n'est pas climatisée, placez un bol d'eau en hiver lorsque le chauffage électrique rend l'air ambiant plus sec. Ce geste simple permet d'augmenter l'humidité du cellier.

Éviter la lumière

La cave à vin vitrée est très populaire dans les condos. La vitre peut toutefois être un inconvénient pour la garde du vin. «Il faut protéger les bouteilles des rayons ultraviolets», dit Jean-François Perron. Ces rayons sont responsables du «goût de lumière», un défaut dont les caractéristiques rappellent l'oxydation du vin. Les spécialistes utilisent en général du verre teinté ou anti-UV pour la conception des celliers vitrés.

Penser aux différents formats

Les bouteilles de grand format, comme les magnums, sont recherchées des collectionneurs, car elles permettent un meilleur vieillissement du vin. Marc Gaudry, chez Vinum, suggère de prévoir quelques espaces pour entreposer les différents formats, les petites bouteilles comme les grandes. Il remarque aussi que les passionnés achètent fréquemment du vin à la caisse. Un aspect qu'il prend en considération lorsqu'il dessine un cellier. «J'aime l'idée d'avoir des tiroirs dans la cave à vin pour placer les caisses, dit-il. On peut y mélanger différents millésimes d'un même vin.»

Attention au bruit

«La sonorité n'est pas une condition de garde du vin, mais c'est une condition de santé mentale de nos clients», dit Jean-François Perron en riant. Le spécialiste conseille de ne pas acheter un climatiseur qui émet des sons de plus de 30 décibels, lorsque l'appareil est installé dans une pièce à aire ouverte, comme dans un condo. Il rappelle aussi que le climatiseur doit être installé de manière à ne pas créer de vibrations nuisibles aux bouteilles.