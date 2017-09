Cuisine, ouvre-toi!

L'embarras du choixPas toujours facile d'y voir clair lorsque vient le temps de choisir des plans de travail. Veut-on une pierre naturelle comme le granit ou une pierre d'ingénierie comme le quartz, ou un matériau encore plus innovateur et résistant? Tout est question de goût et de budget.

Une évolution rapideEn devenant le coeur de la maison, la cuisine évolue rapidement, constate Santiago Alfonso Rodriguez, directeur du marketing du Groupe Cosentino, l'un des chefs de file dans la production de surfaces en quartz (de marque Silestone). La cuisine occupe davantage d'espace et profite à la fois de la popularité des émissions de télé culinaires et des avancées technologiques, note M. Rodriguez. Résultat? Le budget alloué pour la mettre à jour augmente sans cesse. Et les efforts pour innover s'accentuent. En voulant optimiser le quartz, les chercheurs de l'entreprise ont d'ailleurs créé un tout autre matériau ultracompact et résistant, le Dekton.

Combien ça coûte?Comparons certains prix (installation incluse) chez Home Depot. Les plans de travail en stratifié, les plus populaires, sont offerts à partir de 22 $ le pied carré. «Ces produits se sont beaucoup améliorés», souligne Jean-Michel Martin, directeur du commerce dans Saint-Henri. Le Corian se vend à partir de 49 $ le pied carré et le granit, de 49 $ à 89 $ le pied carré. Le quartz (marque Silestone) coûte entre 59 $ et 89 $ le pied carré, et le Dekton (mat ou lustré), de 89 $ à 128 $ le pied carré. Quant aux surfaces de verre recyclé Géos, leur prix oscille entre 79 $ et 109 $ le pied carré. Selon la superficie, la différence de prix peut être appréciable.

Le boisUn plan de travail en bois dans la cuisine? On peut se le permettre dans l'îlot, dans une section servant de comptoir pour le déjeuner, estime Marie Chantal Villeneuve, directrice régionale de la salle d'exposition d'Électroménagers BSH. Le besoin d'être résistant à l'eau est alors moins criant. Dans ce cas-ci, le placage de bois, d'une bonne épaisseur, contraste avec le plan de travail en inox, beaucoup plus mince. Certains choisissent aussi d'intégrer un bloc de boucher dans leur îlot, sur lequel ils peuvent couper directement les aliments. Ce dernier exige un minimum d'entretien.

Le quartzLa multinationale Électroménagers BSH a voulu créer de vraies cuisines et servir de source d'inspiration lorsqu'elle a mis une salle de démonstration à la disposition des consommateurs, pour leur permettre d'essayer ses appareils de marques Bosch, Thermador et Gaggenau. Dans l'immense espace aménagé à Anjou, on trouve donc différents types de plans de travail. Certains, en quartz, ont été privilégiés pour mettre en valeur les appareils Gaggenau au design épuré, indique Marie Chantal Villeneuve, directrice régionale de la salle d'exposition. Le quartz convient bien à la cuisine, précise-t-elle, puisqu'il est un matériau hygiénique, durable et relativement abordable (entre 40 $ et 75 $ le pied carré).

Le Dekton«On est dans une période où il y a beaucoup de nouveaux produits, constate Jean-François Aubry, directeur général du Groupe 3R, qui conçoit et réalise des cuisines et des salles de bains. Comme on ne sait pas comment certains vieilliront, on est très prudents.» Il a effectué quelques projets avec le Dekton, séduit par le fait que rien ne peut l'abîmer et rassuré par la garantie offerte par le manufacturier espagnol. Le matériau tient la vedette dans la cuisine de la designer Manon Leblanc, dans la salle d'exposition de l'entreprise. Son prix est toutefois élevé: 20 % plus élevé que le plus cher des quartz.

Le GeoluxeAprès le Lapitec et le Dekton, voici le Geoluxe, lui aussi mis au point après des années de recherche. Comme les deux autres, il cherche à se distinguer par sa durabilité et sa résistance aux produits chimiques, aux rayures, à la chaleur et au gel, et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur, indique-t-on chez Ciot. S'inspirant du marbre, le revêtement a attiré l'attention, en janvier, lors de son lancement en Amérique du Nord dans le cadre du Kitchen & Bath Industry Show 2017, à Orlando. Il a remporté deux des cinq plus grands honneurs (Best in Show Award et Best of Kitchen, Gold).