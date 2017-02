Une «villa» balinaise en Montérégie

Ève Dumas

La Presse La Presse Suivre @EveDumas

Il y a un an et demi, deux conteneurs remplis de meubles, d'oeuvres d'art et d'objets décoratifs indonésiens ont été livrés dans le rang Sainte-Geneviève, à Roxton Falls. Les pièces avaient été soigneusement choisies par le designer Joël Dumas, un passionné de voyages et d'intérieurs exotiques. Bienvenue à Bali!