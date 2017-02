En vacances chez soi

Plus que jamais, les Québécois voyagent, voire vivent à l'étranger, souvent sous le soleil. Ceux et celles qui finissent par rentrer à la maison rapportent immanquablement des souvenirs, quand ils n'essaient pas carrément de reproduire un peu de leur paradis perdu chez eux. Inspirations.

Mexique en Montréal

Véronique Beaupré travaille très fort, mais elle vit pour voyager. Sa destination de prédilection: le Mexique. Elle y a fait son premier voyage il y a 18 ans, dans un contexte professionnel. Depuis, cette propriétaire d'un salon de coiffure de la métropole est retournée au moins une vingtaine de fois au pays de la tequila, que ce soit à Acapulco, La Manzanilla, Barra de Navidad, Puerto Escondido, Zipolite ou dans la péninsule de Basse-Californie.

Mais le village où elle retourne sans cesse, c'est Sayulita, une destination de surf gypsy-chic sur la côte pacifique, à 45 minutes au sud de Puerto Vallarta. C'est dans les jolies boutiques de la Casa Love et du Petit hôtel Hafa, entre autres, qu'elle fait ses plus belles trouvailles décoratives. Les propriétaires de ces hébergements colorés sont devenus des amis, au fil des visites, et elle s'y sent chez elle comme nulle part ailleurs.

Les premiers souvenirs rapportés de «Sayu», dont les cierges, l'encens, les couvertures, les sacs à courses bigarrés, avaient pour fonction de prolonger un peu le voyage après le retour dans la gadoue de Montréal. «Puis, j'essayais d'y retourner le plus souvent possible.» Les séjours se sont multipliés, et les objets aussi.

«Ce sont tous des coups de coeur. Les souvenirs de voyage, c'est forcément hétéroclite. Mais si on se fie à son instinct, tout finit par s'agencer. Et plus il y en a, plus ça fitte!»

Véronique s'est aussi promenée au Salvador, en Californie, au Japon, à Bali, à Saint-Barthélemy, entre autres, rapportant également quelques trésors de ces aventures. Son coeur appartient toutefois au Mexique, pour la cuisine, pour les amis, pour la proximité, pour le surf et pour les belles couleurs éclatantes qu'elle a faites siennes.