Trois pièces en une

Stefano Faita et sa conjointe ont vécu dans un appartement à aire ouverte avant de transformer leur duplex en maison à étage. «Et on voulait de nouveau que la cuisine, la salle à manger et le salon soient ouverts», reprend le cuisinier qui nous livre son point de vue sur ce type d'aménagement.

Salle à manger

Chez Stefano et Isabelle, les repas, incluant le petit-déjeuner, se prennent presque toujours dans la salle à manger. «De toute façon, la table se trouve près de l'îlot, car l'espace n'est pas très grand [le rez-de-chaussée, au total, fait 925 pi2], dit-il. C'est davantage une table de cuisine que de salle à manger. Et on a une tradition à la maison, on se raconte notre journée autour de la table, en commençant avec Anna, la plus jeune de nos filles.»