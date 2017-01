L'autre cuisine de Ricardo

Acquise en 2002, la maison du couple, construite dans un style Cape Cod sur un ancien terrain de golf privé, au coeur de Chambly, comporte une petite cuisine qui est toujours utilisée. «J'y ai peut-être inventé 1000 recettes, dit Ricardo. Et c'est là qu'on a, Brigitte et moi, établi les bases de ce qu'est devenu Ricardo Media.»

«Il y a environ 10 ans, poursuit-il, Brigitte a eu un cancer du sein [elle l'a appris en 2005]. J'ai alors dit à Radio-Canada: "Si vous voulez encore une émission, il faudra que je puisse la faire à la maison avec Brigitte. J'ai toujours travaillé avec elle et j'ai besoin de son regard." On m'a dit: OK, on va tourner chez vous. On a donc construit cette cuisine, comme on la rêvait, mais aussi en fonction de la télé. Pourquoi attendre? On ne savait pas ce que l'avenir nous réservait. On a toutefois insisté pour qu'il y ait une section publique, quand on tourne l'émission, et une autre, privée, pour la famille. On ne voulait pas que nos trois enfants subissent l'agitation des enregistrements.»