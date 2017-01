Bibliothèques: dix conseils de rangement

Style décontracté

Varier la disposition des livres à l'horizontale, à la verticale, de face ou en quinconce permet de jouer avec les masses et de créer un bel effet visuel. «On s'amuse avec les couleurs et les dimensions pour créer un "désordre ordonné"», explique Mme Gauthier Brancoli. Il est possible aussi de faire fi de tout ordre littéraire pour créer des effets de gradation de couleurs ou d'arc-en-ciel.

Espace de saison

Une bibliothèque n'a pas à demeurer fixée dans le temps. La composition de quelques tablettes peut varier au gré des saisons, rappelle Mme Benjamin. On s'en servira, par exemple, pour exposer les oeuvres scolaires de ses enfants, des photos du dernier voyage ou encore un petit sapin pour Noël. «Cela permet de mettre la bibliothèque à jour selon les périodes de l'année.»

Lumière et couleur

En quelques coups de pinceau, on peut créer des espaces de couleurs vives derrière deux ou trois tablettes. «C'est une façon de donner un aspect "funky" à une bibliothèque qui ne l'est pas», dit Mme Benjamin. Un éclairage caché derrière les livres, ou à l'avant avec de petites lampes, permet aussi de mettre en valeur la richesse de sa bibliothèque.

Rangements fermés

Des rangements fermés, disposés à des hauteurs variées, cassent l'aspect trop horizontal des tablettes, souligne Mme Benjamin. On y glisse quelques bouteilles de vin ou un ensemble à cocktail pour agrémenter la lecture. On y rassemble également les manettes de la console de jeu ou autres accessoires de salon.

Propreté

Une bibliothèque peut rapidement perdre son attrait par l'accumulation de poussière. «Il ne faut pas négliger de nettoyer ses livres au même titre que tout autre objet de décor», rappelle Mme Gauthier Brancoli.