S'entourer de livres

L'appel du livre

Que ce soit dans la cuisine, le salon ou le bureau de Pierre à l'étage, les livres confèrent une âme à cette petite maison toute simple, construite dans les années 50 dans un quartier ouvrier de Sherbrooke. «Je vis dans une maison habitée de toutes ces histoires. Il me suffit de regarder un titre pour me replonger dans un autre univers. Je vois Le grand blanc de Francine Pelletier et, soudain, je suis à Schefferville.»

Aucune technologie électronique ne lui procure cet éternel dépaysement. «J'ai bien essayé une liseuse. Mais elle s'est détraquée en voyage, au beau milieu du roman Le nom de la rose d'Umberto Eco. Et puis, jamais un nom de fichier caché au fond d'un ordinateur ne donnera autant le goût de lire qu'un livre qui traîne sur une table.»

Mylène Gilbert-Dumas a toujours vécu ainsi parmi les livres. Même si elle a grandi dans une famille pauvre, dit-elle, elle a toujours eu des recueils de contes, des histoires illustrées et des ouvrages de référence autour d'elle, pas bien rangés ni tout propres dans une bibliothèque.

«Les livres n'étaient pas des objets sacrés dans ma famille. Ils faisaient partie de nos jouets. Ma mère nous laissait écrire dedans et déchirer les pages. C'était comme de la vaisselle ; les livres faisaient partie de la vie, raconte-t-elle. J'ai élevé ma fille de la même manière. Chez nous, Barbie lisait des livres.»

Encore aujourd'hui, l'écrivaine ne peut lire sans annoter les livres dans les marges ni surligner des passages sans réserve. «Je lis avec un crayon», dit-elle.

Difficile, avec cette approche de la chose littéraire, d'emprunter des livres à la bibliothèque municipale et d'espérer les rendre intacts la semaine suivante. «J'ai toujours acheté mes livres. Mes préférés, je les possède depuis que je suis partie étudier au cégep. Cela ne me dérange pas de les prêter, même s'ils me reviennent rarement. Certains titres, j'ai dû les acheter trois ou quatre fois dans ma vie», glisse-t-elle avec un haussement d'épaules.