Vive les couleurs vives!

Teintes stimulantes

Dans le Plateau Mont-Royal, Tinka Markham Piper a elle aussi conçu un décor vitaminé pour l'intérieur de sa résidence. Contrairement à d'autres gens qui se sentent inspirés par la musique, par les livres ou par la nature, la designer derrière l'entreprise Solve My Space affirme que ce sont les couleurs qui stimulent son imagination.

«L'art pratiqué par les enfants me fascine. Ils mélangent plein de couleurs ensemble et ça fonctionne toujours», constate Tinka, au bout du fil.

En décoration, Tinka aime les couleurs qui vibrent, moins les tons pâles comme le pastel qui a pourtant la cote ces jours-ci. Dans le couloir qui mène aux chambres à coucher, elle a posé un grand panier marqué d'un rond rose néon; chaque membre de la famille peut y déposer des vêtements à distribuer à des organismes de charité. Près de son bureau, elle a aussi une corbeille à papier coiffée de pompons éclatants. Mais la pièce de résistance, c'est la grande tapisserie d'un mètre et demi carré en macramé multicolore, suspendue au mur de la cuisine. Cette oeuvre est fabriquée en rubans de tissu d'une dizaine de teintes, dont du jaune et du rose fluo.

«Je n'aime pas le fluo partout, mais quand c'est à petites doses, j'adore ça. C'est une déclaration, c'est audacieux, joyeux et assumé. Ce sont des couleurs qui sont vraiment le fun et j'aime quand ça se reflète dans un décor.»

Apprivoiser les couleurs vives

Dans leur ancien appartement de Rosemont, Joanna Grzeszczak et son mari étalaient les couleurs partout. Vraiment partout. Leur salle de bains était bleu marine, leur chambre à coucher affichait du fuchsia et du vert et leur salon et leur salle à manger mariaient l'orange et le jaune.

Avec la venue de son premier enfant, le couple a eu besoin d'un décor plus apaisant sans faire disparaître toutes les couleurs. Dans leur maison du quartier Saint-Laurent, qu'ils ont achetée il y a quatre ans et demi, ils ont donc opté pour des murs blancs, mais des accessoires très voyants.

«La couleur, ça nous stimule, ça nous donne de l'énergie. Dans ma chambre à coucher, il y a donc moins de teintes foncées parce que c'est un endroit pour me reposer. Mais ailleurs, ça me prend de la couleur pour me faire sourire», dit Joanna qui a étudié en psychologie dans son pays natal, la Pologne.

La clé pour un décor réussi, c'est d'opter pour des murs et des meubles blancs et de compléter avec des objets colorés, croit Joanna. Chez elle, l'auteure du blogue Lazy Moms change souvent les housses de ses coussins, la literie et les rideaux pour donner un nouvel effet à une pièce.

http://solvemyspace.com/

http://www.lazymomsblog.com/ (en anglais)