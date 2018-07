Passion pliage

Il était loin de savoir qu'un jour, ce simple hobby lui permettrait de gagner sa vie. Effectivement, plusieurs années plus tard, il a repris ce principe avec les correspondances, mais à plus grande échelle. Le public a adoré revoir ces jolis plis format géant. « Il y a vraiment eu un engouement pour cette oeuvre-là, parce que c'était un classique montréalais dans les années 90 », lance celui qui a fait revivre le phénomène.

L'artiste visuel Jason Cantoro a grandi dans l'est de Montréal dans les années 80 et 90. Puisqu'il utilisait beaucoup les transports en commun, il s'est mis à plier les correspondances de métro, comme c'était la mode à l'époque, pour passer le temps.

Un couple d'Ottawa a décidé d'emmener l'origami à un tout autre niveau. Adrian et Britta ne se contentent pas de plier le papier : ils l'utilisent pour créer des structures en trois dimensions représentant des renards, des pandas et autres pingouins qui deviennent ensuite de jolis objets décoratifs.

« Ce sont comme des casse-têtes en trois dimensions. C'est la façon la plus simple de l'expliquer », résume Adrian-Filip Ocneanu, cofondateur de Low Poly Crafts avec Britta Evans-Fenton.

Même si ces sympathiques créatures plairont aux enfants, il s'agit avant tout d'un passe-temps pour adultes. Surtout que de la colle est impliquée dans le processus ! Rien n'empêche toutefois de s'y atteler en famille, petits et grands inclus.

Une chose est certaine : occuper ses mains est une excellente façon de se vider l'esprit, estime Adrian-Filip. « C'est bien connu que l'artisanat est un passe-temps vraiment relaxant. C'est la parfaite excuse pour déconnecter. »

Une fois l'oeuvre terminée, on peut la garder à la maison (car outre les animaux, on trouve des représentations de petits cactus, de cornets de crème glacée et même de gramophones !) ou la donner à quelqu'un pour son anniversaire, par exemple. « Il y a un bel aspect de fonctionnalité et d'utilité pour ces items une fois qu'ils sont faits », dit Adrian-Filip.