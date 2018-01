Rideaux: habiller ses fenêtres sans se tromper

Contraintes d'habillage de fenêtres

Dans la «vraie vie», il faut tenir compte de certaines contraintes quand on choisit des parures de fenêtres. Elles peuvent prendre la forme d'un radiateur électrique sous la fenêtre, d'un manque d'espace pour fixer la tringle, d'une forme de fenêtre qui ne convient pas. À ce sujet, attention aux fenêtres oscillantes qui s'ouvrent vers l'intérieur, prévient Michelle Levasseur.

Entretien

Au moment de faire son choix, il faut aussi penser à l'entretien. Le voilage a beau être léger, s'il couvre un pan de mur entier, sans interruption, il n'entrera jamais dans une machine à laver, ni même dans le bain. C'est pourquoi Mme Levasseur préfère faire des lèses, en faisant arriver le raccord devant un meneau, et non en plein milieu d'une fenêtre. Habituellement faits en tissu synthétique, les voilages sont lavables. On les sort de la laveuse dès que le cycle est terminé, et on les accroche à leur place pour les sécher. Pas de sécheuse, conseille Mme Levasseur.

La belle invention... démodée!

Vous vous souvenez des stores verticaux? Ils ont eu la cote dans les années 80 et au début des années 90. On pouvait régler à volonté leur degré d'ouverture, ils étaient extrêmement faciles d'entretien et on trouvait des pièces de rechange facilement. Ils sont passés de mode, mais pour l'aspect pratique, ils sont difficiles à battre.