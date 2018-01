Rideaux: pratiques et esthétiques

Ils préservent notre intimité, filtrent les rayons du soleil et peuvent même dans certains cas atténuer le bruit et le froid. Les rideaux et les stores sont pratiques, mais on les veut aussi esthétiques. Comment choisir?

Pour Michelle Levasseur, qui se spécialise depuis 30 ans en habillage de fenêtres sur mesure, le choix des rideaux, c'est une question «de goût, de configuration des lieux et, bien sûr, de budget».

«Chaque cas est particulier, et la limite, c'est le budget. On peut avoir de bons stores, et on peut en avoir des cheaps. On peut faire de beaux rideaux avec du tissu à 300 $ le mètre, et on peut en faire de très beaux aussi avec du tissu à 20 $ le mètre», illustre la créatrice de Confection ML. Mme Levasseur conseille les acheteurs, vend des stores et des toiles solaires, et confectionne elle-même rideaux et tentures dans son commerce, à Laval.

Ce qui est tendance actuellement, c'est ce que Mme Levasseur appelle le «mur à mur, plafond-plancher». Autrement dit, le rideau couvre tout un pan de mur. C'est souvent un voilage qu'on pose sur une tringle à rideaux ondulés, connue sous son appellation anglaise, le ripple fold. C'est simple et léger, mais l'effet est spectaculaire, comme on a pu le constater chez une cliente de Mme Levasseur, dans Ahuntsic.

«Avoir du voilage partout, ça donne un look urbain, c'est très chic. Ça habille et ça déshabille en même temps.»

Le rideau est plus ou moins ondulé, selon la quantité de tissu qu'on a choisie. On parle ici en termes d'ampleur de 60 %, 80 %, 100 % ou 120 %. Pour un beau résultat dans un voilage, Mme Levasseur conseille le 120 % ou, au minimum, le 100 %, c'est-à-dire de deux à deux fois et demie la largeur de fenêtre. Pour un tissu plus épais, on optera pour un pourcentage plus bas, dit-elle.