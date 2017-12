De beaux objets pour vos animaux

Le vieux coussin de votre compagnon à quatre pattes défigure votre décor ? Voici une sélection de lits, de bols et d'autres accessoires destinés aux chiens et aux chats qui s'harmonisera en beauté à votre intérieur.

TRICOT DOUILLET

Ce panier à chat répond à la vague actuelle du tricot et du crochet à grosses mailles. En plus d'assurer le confort de votre matou, il ajoute un caractère unique à tout type d'intérieur. Confectionné à la main en Allemagne, ce lit se décline en gris, brun et vert amande. Un investissement à long terme pour chat bien gâté !

Nido de MiaCara, environ 217 $, vendu en ligne

CANAPÉ-LIT POUR LUI

Divan le jour, lit la nuit, c'est une version miniature des modèles destinés aux humains. Il fera bonne impression au salon, quel que soit son style, grâce à ses lignes toutes simples et à sa teinte noire passe-partout. Son revêtement déhoussable se lave sans souci en machine.

Collection Lurvig d'IKEA, 59,99 $

ORFÈVRERIE POUR CHAT

Ces bols chromés à socle de bois s'imprimeront comme un objet décoratif à part entière dans votre cuisine. En plus, la prestance de minou ne sera pas altérée puisqu'il pourra manger assis sans se baisser grâce aux contenants surélevés. Reste à lui servir son plat préféré !

19,99 $ chez HomeSense

COUCOU POUR MINOU

Adorable, ce jouet à accrocher sur la porte contient de l'herbe à chats. Il fera le bonheur de votre matou tout en apportant une touche charmante et naïve au décor.

Pull-and-Peek de Marshalls, 6,99 $

BEAU DESIGN

Ce sofa en cuir blanc à structure chromée sera du plus bel effet dans un intérieur de style contemporain ou sophistiqué et comblera votre animal qui ne sera plus tenté de s'installer dans votre fauteuil préféré !

129,99 $ chez HomeSense

GRIFFOIR DISCRET

Nécessaires au bien-être du chat et à la sauvegarde de notre mobilier, les poteaux-griffoirs font malheureusement tache dans le décor. Ce tapis ingénieux qui s'enroule facilement autour du pied de la table et se fixe à l'aide de trois courroies s'y substitue parfaitement en toute discrétion.

Griffoir, collection Lurvig d'IKEA, 6,99 $

BELLE SOBRIÉTÉ

Ce lit pour chien ou chat d'une grande simplicité possède trois rebords maximisant le confort de l'animal qui aime s'adosser. Il convient à tous les décors et peut être assorti d'un épais coussin. Ce dernier est proposé dans diverses couleurs faciles à coordonner aux couleurs de la maison.

Lit chat/chien avec coussin, collection Lurvig d'IKEA, 56,99 $

CONTENANTS RUTILANTS

Nos animaux peuvent aussi avoir leur propre pot à biscuits. Ceux-ci peuvent s'exposer sans complexe sur une étagère de la cuisine tout en apportant une touche ludique à l'espace.

Pot pour gâteries en métal, 12,99 $ le moyen et 14,99 $ le grand, chez HomeSense

CLASSIQUE ÉLÉGANT

Mi-canapé mi-méridienne, ce lit pour petit chien ou chat revisite le mobilier ancien. Son mélange de tissu uni velouté et de chevrons tendance choisi dans des tons grège garantit l'intemporalité du meuble. Une valeur sûre parfaite dans un univers traditionnel ou glamour.

59,99 $ chez HomeSense

RUSTIQUE CHIC

Des bols en métal sont intégrés à une structure en merisier naturel et bordure de noyer entièrement réalisée au Québec. Ce porte-bols convient à tous les intérieurs, y compris ceux où le bois est omniprésent, puisqu'il mélange trois couleurs d'essence. À noter : le bois est protégé d'une huile teintée non toxique préservant la sécurité des animaux de compagnie.

Conception DC Design, vendus à la boutique V comme Coossa, 49,95 $