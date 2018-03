Recréer la magie de Noël

Noël à l'année

Dans le temps des Fêtes, chacun perpétue les traditions qui lui sont chères. Incursion chez de véritables mordus de Noël, pour qui la fête est presque... éternelle.

Chez Nathalie Gagnier et Mike Williamson, à Saint-Étienne-de-Beauharnois, Noël se prépare bien avant que les feuilles ne tombent. Tout au long de l'année, le couple déniche des ornements ici et là pour rehausser ses sapins. Au creux de l'été, il s'assure aussi que les innombrables lumières de son décor lumineux, qui animera sa propriété, seront en mesure de fonctionner. Rien n'est laissé au hasard afin qu'à la mi-décembre, une magie toute spéciale imprègne la maisonnée.

Chaque détail compte. Le tandem accorde un soin inouï à la décoration extérieure de sa maison, cherchant chaque année à se dépasser et à créer un effet de surprise. Le bungalow, où Nathalie a grandi et où les deux tourtereaux élèvent leur petite Océanne, brille de mille feux. Les lumières dansent au rythme des chansons de Noël, programmées une à une et diffusées dehors à compter de la mi-décembre, les week-ends, ainsi que les 23, 24 et 25 décembre.

«Chaque minute me prend une heure à programmer, révèle Nathalie. Je ne veux pas prendre ce qui est téléchargé sur l'internet. Le rythme n'est pas bon.»

Habile de ses mains, Mike a confectionné certaines des décorations qui s'allument à tour de rôle. C'est lui qui veille à les installer un peu partout sur la maison et le terrain. Il se donne à plein pour perpétuer une tradition chère à sa dulcinée.

«Ma mère était une passionnée de Noël, explique Nathalie. Ensemble, on aimait aller voir les décorations des autres. On se rendait jusqu'à Valleyfield pour voir les maisons illuminées. Et on avait notre endroit spécial dans un autre village, à Saint-Louis.