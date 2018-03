Lumineuse féerie

On peut réaliser soi-même sa couronne et y introduire de petites lumières en commençant par l'arrière, pour en mettre au milieu puis devant, dans un mouvement diagonal. Il faut au moins 200 lumières pour une couronne de 30 po. On peut aussi acheter ce type de décoration extérieure déjà équipée de lumières. Vérifiez simplement que le modèle est bien adapté pour l'extérieur.

Installer les lumières

Évitez de vous laisser surprendre par la neige et profitez d'une journée ensoleillée pour installer vos décorations extérieures et prévoir vos branchements. C'est aussi un bon moyen d'oublier la grisaille automnale. Vous n'aurez plus qu'à régler votre programmateur et à brancher le tout au moment propice. Si vous souhaitez mettre une guirlande autour d'un grand arbre, vérifiez la stabilité de l'échelle et faites-vous guider par une autre personne pour la placer adéquatement. Opérez de la même manière pour les ornements de toiture. Dans tous les cas, vérifiez le bon fonctionnement des lumières avant de vous lancer dans l'installation, mais débranchez au moment de la mise en place. Ne prenez jamais le risque de travailler à proximité de fils électriques et, au besoin, faites appel à un service professionnel pour éviter tout accident malheureux.