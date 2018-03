Le plus beau des sapins!

Pour plusieurs d'entre nous, tradition de Noël rime avec sapin naturel. Suivez les conseils de pro de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec pour bien le choisir et le garder en bon état le plus longtemps possible, puis habillez-le d'un joli cache-pied.

Déterminer son emplacement

Mesurez l'espace et la hauteur dont vous disposez pour éviter de prendre un arbre trop gros ou trop haut, en veillant à garder de la place pour circuler autour. Au moment de choisir votre arbre, vérifiez sa taille, puis sa circonférence à l'end le plus large.

Choisir sa variété

Les sapins baumier et Fraser sont les espèces qui se conservent le mieux. Le premier a l'avantage d'être très vert et odorant, tandis que le second, d'un ton plus bleuté, garde ses aiguilles plus longtemps. Le baumier est offert en trois qualités qui justifient la différence de prix: le premium, bien fourni; le numéro 1, qui l'est un peu moins; et le numéro 2, encore moins, mais qui a tout de même fière allure.

Tester sa fraîcheur

L'arbre est frais si, en serrant et en tirant une branche entre vos doigts, un maximum de 10 aiguilles en tombe.