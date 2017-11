Des décorations faites maison

Vous croyez ne trouver que des sapins naturels dans les centres de jardin à l'approche des Fêtes? Détrompez-vous. Bon nombre se transforment dès la fin d'octobre pour offrir une sélection franchement intéressante de décorations de Noël. En novembre, certains proposent même des ateliers et des conférences pour mettre plus de magie à l'intérieur et à l'extérieur. En voici sept exemples.

Laval

Quelle est la nouvelle tendance pour décorer votre porte? Les Grands Jardins de Laval lancent leur série de conférences ce week-end en faisant découvrir le cône de porte. Jusqu'à 100 personnes se déplacent depuis une quinzaine d'années pour assister aux exposés, présentés trois fois par semaine jusqu'à la mi-décembre, et qui explorent un nouveau thème chaque semaine. Six ateliers seront aussi donnés en petits groupes. Pour ceux-ci, il faut s'inscrire et débourser de 50 à 100 $, puisque le matériel est inclus.

http://boutiquenoel.ca/activites-conferences-ateliers-de-noel/

Sainte-Thérèse

Les lumières ayant beaucoup changé, on ne monte plus un sapin comme avant, constateront ceux et celles qui assisteront à la conférence donnée chez Jardin Dion, le 23 novembre. D'ici là, des ateliers pour de plus petits groupes seront organisés pour montrer comment fabriquer des centres de table lumineux ou une gerbe. Le 2 décembre, les enfants pourront apprendre comment faire un jardin de plantes succulentes, avec une touche de Noël. Dans ce cas et dans celui des ateliers, les inscriptions sont nécessaires. Prévoir alors un certain coût.

https://www.jardindion.com/promotions/evenements/

Saint-Eustache

D'année en année, les démonstrations les plus populaires à la Pépinière Éco-Verdure portent sur la confection de couronnes et de décorations pour les portes d'entrée. Jusqu'au 3 décembre, les présentations auront lieu le dimanche et le mercredi soir. Chaque fois, deux thèmes sont prévus, mais il y a toujours place à la spontanéité, selon l'inspiration du moment. Les lutins, par ailleurs, ne sont jamais bien loin. Jusqu'à 50 personnes pouvant être assises, les réservations sont appréciées, mais pas obligatoires.

http://www.decorationdenoel-eco.com/