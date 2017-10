Peinture: une bonne préparation pour un beau fini

Apprêter et poncer

L'apprêt n'est pas nécessaire sur toutes les surfaces, mais il permet d'obtenir un fini plus uniforme. Il peut aussi être appliqué uniquement aux endroits retouchés. Par contre, il est indispensable de mettre un apprêt spécifique (Stix, de Benjamin Moore) sur des matériaux très lisses, comme la mélamine ou la céramique. Pour les autres surfaces, certains produits «deux en un» comprennent l'apprêt et la peinture (Muse et Évolution de Sico, Rona Collection). Il est également recommandé d'apprêter la surface si on veut appliquer une teinte claire sur une couleur très foncée, si on peint en rouge ou en jaune vif pour que la peinture adhère mieux ou pour neutraliser une ancienne peinture à l'huile. Dans tous les cas, laissez bien sécher.

Vient alors l'étape du ponçage (ou sablage), primordiale pour enlever la poussière et maximiser l'adhérence de la peinture. Utilisez une ponceuse manuelle avec rallonge (pratique pour atteindre le plafond) et répétez cette opération après chaque intervention.

Il ne reste plus qu'à enlever l'excédent de poussière avec un linge sec. Si le mur est particulièrement graisseux ou sale, lavez-le au TSP (nettoyant dégraissant) avant de rincer à l'eau tiède et de laisser sécher. Vos surfaces sont alors fin prêtes à recevoir la peinture!