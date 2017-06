Chez... Chelsea et Myles

Regards sur des intérieurs inspirants, choyés par leurs occupants. Cette semaine, un loft de Pointe-Saint-Charles au charme unique, où Chelsea et Myles ont su afficher avec talent leur passion pour l'art et la créativité.

Qui habite ici ?

Ce magnifique loft du quartier Pointe-Saint-Charles est habité par un couple d'artistes, Chelsea et Myles, ainsi que leurs deux chats. Chelsea, que l'on peut apercevoir sur la photo, possède son entreprise de photographie de mariage, et Myles est peintre et designer graphique. Ils sont tous deux passionnés par l'art, et cela se reflète à l'intérieur de leur demeure, qui est parsemée d'objets et de tableaux fascinants. Fait intéressant, ce loft est présentement à vendre, car après de nombreuses années à Montréal, les occupants souhaitent aller vivre à Vancouver, d'où vient Chelsea. Le quartier Pointe-Saint-Charles, voisin du secteur Saint-Henri qui est en pleine effervescence, est encore à ce jour un endroit calme à découvrir.

Baigné de lumière

L'espace à aire ouverte est baigné de lumière, grâce aux immenses fenêtres, qui éclairent également la chambre en mezzanine.

Salle à manger colorée

Le mur de la salle à manger est flanqué de photos, mais aussi d'un hommage aux figurines Lego, une passion de Myles, dont on voit ici la collection et une toile qu'il a peinte.

Créativité culinaire

Les lignes simples et épurées de la cuisine en font un coin calme et un canevas vierge qui laisse place à la créativité culinaire.

Salon chaleureux

Le salon est une aire confortable, et les plafonds double hauteur n'enlèvent rien à son côté chaleureux. La superbe oeuvre de néon est de l'artiste Sydney Krause.

Photographies

La série de cadres présente les photographes de l'équipe de Chelsea. Elle apparaît elle-même dans le cadre à la droite de l'image. Même si le couple quitte Montréal, l'entreprise Blushing Bride Studio va tout de même continuer à offrir ses services ici.

La pièce préférée

La mezzanine compte une grande chambre, avec vue sur le salon ainsi que la vaste terrasse en bois, et une salle de bains. Le mélange des matériaux des poutres de béton et du haut plafond courbé en pin noueux est très intéressant et apporte de la chaleur à ce grand espace. Le tableau au-dessus du lit est l'oeuvre préférée de Chelsea dans le loft. Il a été peint par Andy Dixon, qu'elle décrit comme le prochain Andy Warhol.

