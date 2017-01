Huit variations sur le thème du carillon

Fondre pour un heurtoir en fonte

Peut-être un peu vieux jeu aux yeux de certains, c'est aussi ce qui fait son charme. Avec son timbre lourd et brut, ce heurtoir en fonte, en finition vert-de-gris, donne à votre entrée un côté antique et mystérieux. Pas inspiré par la tête de lion? Des quincailleries locales proposent de belles solutions de rechange (hibou, fleur de lys, libellule, orignal, alouette...). Du plus bel effet sur une porte en bois.

Quincaillerie de la forge, Quincaillerie du Vieux-Québec, 18 $

Toquer à la porte de la modernité

Plus sobre, plus moderne et légèrement plus abordable que le heurtoir en fonte, ce modèle se trouve facilement dans la grande distribution. Il se décline en diverses finitions (bronze, chrome satiné, nickel, laiton...) à assortir, par exemple, avec la poignée d'entrée d'une porte de style moderne. Une bonne option si on est fâché avec les fils, mais à la portée sonore limitée.

Rona, Home Depot, de 10 $ à 13 $