Tendances 2017: accueillantes salles de bains

La salle de bains évolue au même rythme que la cuisine. On y constate le même désir de rendre le style contemporain plus chaleureux. Voici en quatre tendances comment elle se dessine en 2017.

Encore et toujours le marbre

Le marbre profite du désir d'incorporer des matières naturelles, plus chaleureuses, dans la maison. «C'est un produit de luxe, dont le côté unique ressort, souligne Christine Gagnon, chargée de projet chez Batimat. Intemporel, il s'intègre à petites doses dans des conditions gagnantes, où il ne sera pas abimé, indique Jean-François Aubry, directeur général du Groupe 3R, qui conçoit et réalise des salles de bains. Il est révélateur qu'Aquabrass, pour inaugurer sa nouvelle marque de robinetterie haut de gamme black series, ait choisi de lancer la collection Marmo. Poli à la main, le marbre provient de Marquina (Espagne) et Cararre (Italie).

De la couleur svp

La compagnie Wetstyle lancera au printemps la collection Deco, qui fera un clin d'oeil au style art deco avec son mobilier aux formes arrondies et ses insertions en laiton. «Tout en demeurant minimaliste, on adoucit les lignes contemporaines et on introduit de nouveaux finis et de nouvelles couleurs», explique Mark Wolinsky, président de l'entreprise. «Il y a une tendance vers la robinetterie de couleur», constate Édouard Bourgault Parisé, directeur de marques chez Aquabrass. Pour les composantes en laiton de sa robinetterie haut de gamme, la firme propose 15 choix de finis, dont laiton brut, or rose et nickel noir.