Chez Alexandre: bienvenue dans le passé!

Comme au marché aux puces

Le rez-de-chaussée de cette charmante demeure est à aire ouverte et s'apparente à une salle d'exposition ou à un kiosque de marché aux puces, car les objets, affiches et équipements viennent et repartent, au fil des mois. Le décor est donc toujours renouvelé, ce qui offre aux occupants une nouvelle perspective par ses couleurs, ses formes et son histoire, et ce, en permanence.

Des détails pleins d'histoire

Dans la cuisine et la salle à manger, on retrouve des contenants de métal, des petits électroménagers et de la vaisselle qui datent parfois de plus de 60 ans. Tous ces objets ont leur histoire, plus intéressantes les unes que les autres. Les occupants sont des passionnés d'histoire et de culture québécoises et collectionnent tout ce qui peut représenter notre patrimoine.

Encore des trésors

Parmi les objets qui sont exposés au rez-de-chaussée, on peut également retrouver des enseignes de magasins qui ont fermé leurs portes depuis des décennies, des vestiges de guerre, une collection de moulins à café, des animaux empaillés, des vieux jouets, de vieilles cartouches de cigarettes, des livres anciens, etc. C'est passionnant de pouvoir lire sur ces objets des instructions et des citations qui nous rappellent à quel point les moeurs et les coutumes étaient différentes de celles de notre société actuelle.