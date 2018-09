L'ouragan Florence fonce vers les Carolines

L'ouragan Florence fonçait mercredi vers la côte est des États-Unis avec des vents de 215 kilomètres/heure et des pluies diluviennes qui pourraient inonder la région pendant plusieurs jours.

Jonathan Drew Associated Press WILMINGTON, N.C.

Les veilles et les avertissements d'ouragan englobent quelque 5,4 millions de foyers. Certains téméraires ont décidé de rester sur place pour affronter le monstre, tandis que ceux qui choisissent de fuir se heurtent souvent à des stations d'essence et à des commerces vides.

Les météorologues prédisent que Florence touchera terre tard jeudi ou tôt vendredi. La tempête devrait à ce moment ralentir et déverser jusqu'à 60 centimètres de pluie, ce qui pourrait causer des inondations loin des côtes et menacer aussi bien des sites industriels et des fermes porcines que des centrales nucléaires.

Le président Donald Trump a déclaré des états d'urgence pour la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie, ce qui pourrait valoir une aide fédérale à ces États. Tous trois ont aussi ordonné des évacuations de masse.

Florence est si énorme qu'elle pousse une onde de tempête potentiellement mortelle à près de 500 kilomètres de son oeil. Elle pourrait déverser de la pluie sur un secteur qui s'étire de la Caroline du Sud jusqu'à l'Ohio et la Pennsylvanie.

En début de journée mercredi, l'ouragan de catégorie 4 se trouvait à 855 kilomètres au sud-ouest de Cape Fear, en Caroline du Nord, et s'approchait des côtes à 28 kilomètres/heure. Florence devrait puiser de l'énergie dans l'eau chaude qu'elle survolera pour passer à la catégorie 5, avec des vents de 250 kilomètres/heures et plus.

Des vents ayant la puissance d'un ouragan étaient ressentis à 110 kilomètres de l'oeil de l'ouragan et des vents ayant la puissance d'une tempête tropicale à quelque 300 kilomètres du centre.

Les responsables sont à court de mots pour décrire la dangerosité de la tempête.

«Elle me fait vraiment peur», a admis Ken Graham, le directeur du Centre national des ouragans, à Miami.

«Cette tempête va causer des pannes de courant pendant des jours et des semaines. Elle va détruire des infrastructures. Elle va détruire des maisons», a indiqué Jeff Byard, un responsable de l'agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

«Vous n'avez jamais rien vu comme les vagues et le vent de cette tempête, a prévenu le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper. Même si vous avez affronté des tempêtes auparavant, celle-ci est différente. Ne mettez pas votre vie en péril en affrontant ce monstre.»

Des portions de la Caroline du Nord pourraient recevoir 50 centimètres d'eau, sinon plus. Un modèle informatique prédit en revanche que des secteurs de l'État seront engloutis sous 115 centimètres de pluie. Ce même modèle avait prévenu, avec raison, que l'ouragan Harvey déverserait 160 centimètres d'eau sur la région de Houston.