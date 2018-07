Allaitement maternel: Trump défend le lait en poudre

L'article, paru dans le New York Times, affirme que les délégués américains à une réunion annuelle de l'OMS à Genève en mai ont cherché à supprimer un passage d'une résolution sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui invitait les États membres à « protéger, promouvoir et soutenir » l'allaitement maternel.

Les Américains auraient fait pression sur l'Équateur afin que le pays renonce à proposer la résolution, et c'est la Russie qui aurait pris le relais. La phrase a finalement été approuvée et figure dans le document disponible aujourd'hui en ligne.

« L'article du New York Times sur l'allaitement doit être dénoncé. Les États-Unis soutiennent fortement l'allaitement, mais nous pensons que les femmes ne doivent pas se voir interdire l'accès au lait en poudre. De nombreuses femmes ont besoin de cette option à cause de la malnutrition et de la pauvreté », a tweeté Donald Trump.

Le département d'État a qualifié de « fausse » l'idée que Washington ait menacé un pays partenaire. Un responsable diplomatique a cependant convenu que les États-Unis estimaient que « la résolution, telle que rédigée initialement, appelait les États à ériger des obstacles pour les mères qui souhaitent nourrir leurs enfants ».

« Toutes les mères ne peuvent pas allaiter, pour diverses raisons », ajoute ce responsable.

L'Équateur, de son côté, a fait savoir qu'il s'était battu pour faire passer la résolution. « Nous n'avons jamais succombé aux intérêts particuliers ou commerciaux ni à aucun autre type de pression », a déclaré la ministre de la Santé, Veronica Espinosa.

L'OMS promeut depuis des années l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois, et partiel au-delà et jusqu'à deux ans ou plus, notamment dans les pays pauvres, où les femmes allaitent plus souvent et plus longtemps que dans les pays développés.

Mais le marché du lait en poudre est énorme et pesait 47 milliards de dollars en 2015, selon Euromonitor International. Il est dominé par quelques groupes, notamment américains, et est en forte croissance.