Donald Trump veut une assurance-maladie «pour tous»

«Nous aurons une assurance pour tous», a assuré M. Trump, disant rejeter l'idée que ceux qui n'auraient pas les moyens de se payer une couverture santé n'en auraient pas. «Cela ne se produira pas avec nous», a-t-il dit, sans donner plus de précisions.

Le républicain entend abroger dès son entrée en fonctions le 20 janvier l'Affordable Care Act de 2010, pièce centrale du bilan des deux mandats de son prédécesseur démocrate. Cette loi n'a pas créé d'assurance publique aux États-Unis mais a renforcé la régulation du marché privé des assurances, dont dépend de nombreux Américains.

Les assureurs n'ont plus le droit de faire varier le montant des primes d'assurance selon les antécédents médicaux, ou de refuser d'assurer un patient trop coûteux.

Mais pour Donald Trump et le Parti républicain, la loi est une véritable usine à gaz réglementaire. Le président désigné affirme pouvoir la remplacer par un système plus efficace et moins coûteux.

Les personnes assurées «peuvent s'attendre à avoir des très bons services de santé», déclare-t-il. «Ce sera sous une forme bien plus simple. Bien moins chère et bien meilleure», ajoute-t-il.