La Chine appelle Trump à dialoguer «au plus vite» avec Pyongyang

Le président chinois Xi Jinping a exhorté vendredi lors d'un appel téléphonique son homologue américain Donald Trump à « dialoguer au plus vite » avec la Corée du Nord, a annoncé l'agence Chine nouvelle.

« J'espère que les États-Unis et la Corée du Nord vont entrer en contact et dialoguer au plus vite », a déclaré M. Xi, selon des propos rapportés par l'agence.

Donald Trump vient d'accepter de participer à un sommet historique avant fin mai avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, un rebondissement spectaculaire dans l'un des conflits les plus épineux du globe.

>>> Commentez sur le blogue de Richard Hétu

« J'apprécie les intentions positives de M. le président afin de parvenir à une résolution pacifique du problème de la péninsule coréenne », a salué Xi Jinping lors de l'appel téléphonique.

C'est lors d'une brève allocution jeudi soir à Washington que Chung Eui-yong, conseiller national sud-coréen à la Sécurité, a annoncé que le 45e président des États-Unis avait accepté l'invitation de Kim Jong-un.

Le leader nord-coréen « a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible », a-t-il dit. La Maison-Blanche a ensuite confirmé que le président américain, 71 ans, avait accepté la proposition du dirigeant trentenaire.

Impensable il y a quelques semaines, cette promesse de rencontre intervient après deux années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Le lieu et la date exacte du sommet n'ont pas été précisés.

Cette annonce inattendue intervient après celle, mardi, d'un autre sommet fin avril entre les dirigeants des deux Corées, sur la ligne de démarcation qui les sépare.

« La situation sur la péninsule coréenne connaît actuellement des avancées positives », s'est félicité vendredi Xi Jinping auprès de Donald Trump.

« Nous espérons désormais que toutes les parties concernées fassent preuve de bonne volonté, et s'abstiennent de toute action qui pourrait affecter ou troubler la détente actuelle », a-t-il indiqué à son homologue américain.

La Chine, qui assure 90 % du commerce extérieur de la Corée du Nord, est soulagée par le récent réchauffement intercoréen après les menaces de guerre à sa frontière, proférées tant par Pyongyang que par Washington.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, avait appelé plus tôt vendredi les États-Unis et la Corée du Nord à « faire preuve de courage politique afin de prendre les bonnes décisions ».