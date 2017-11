Washington menace de «détruire» le régime nord-coréen «en cas de guerre»

Philippe RATER , Park CHAN-KYONG Agence France-Presse New York et Séoul

Sanctions plus sévères

Le Conseil de sécurité en est à huit trains de sanctions contre la Corée du Nord pour contraindre ce pays à suspendre ses programmes d'armements balistiques et nucléaires, jugés menaçants pour le monde. Les deux derniers ont été adoptés après des tirs de missiles intercontinentaux et un sixième essai nucléaire: le 5 août pour interdire les importations de charbon, fer et pêche nord-coréens et le 11 septembre pour bannir les importations de textile, interdire les entreprises communes avec des intérêts nord-coréens et limiter l'approvisionnement de Pyongyang en pétrole.

Le 5 octobre, se fondant sur la résolution du 5 août, l'ONU a identifié et interdit de ports dans le monde quatre navires, soupçonnés d'avoir transgressé ses interdits, une première dans l'Histoire des Nations unies.

«Les sanctions fonctionnent» mais «on peut faire mieux», a affirmé le président en exercice du Conseil de sécurité, l'ambassadeur italien Sebastiano Cardi. La Corée du Nord «continue d'exporter du charbon», s'est notamment insurgée Nikki Haley.

Les deux dernières résolutions de sanctions avaient été approuvées à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. Le dernier tir d'un missile balistique nord-coréen à la mi-septembre s'était soldé par une simple condamnation verbale du Conseil de sécurité, sans sanctions.

Washington a promis de nouvelles sanctions bilatérales mercredi.