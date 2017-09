Kim Jong-Un chante les louanges du dernier test nucléaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a salué la «réussite parfaite» du sixième essai nucléaire nord-coréen, le plus puissant à ce jour, appelant à la poursuite des programmes balistique et nucléaire de son pays, a rapporté la presse officielle dimanche.

Le régime nord-coréen célébrait ce weekend l'essai nucléaire du 3 septembre, dans lequel il a testé selon ses dires une bombe H miniaturisée susceptible d'être placée sur un missile balistique intercontinental (ICBM).

En juillet, il a tiré deux ICBM qui ont semblé mettre une bonne partie du continent américain à sa portée.

L'ONU a déjà infligé sept trains de sanctions à Pyongyang en raison de ses programmes balistique et nucléaire et le Conseil de sécurité est appelé par Washington à se prononcer lundi sur de nouvelles sanctions encore plus sévères.

Mais Kim Jong-Un semble sourd au déluge de condamnations internationales.

Lors d'un dîner destiné à féliciter les équipes scientifiques et techniques responsables du programme nucléaire nord-coréen, il a salué «la réussite parfaite du test d'une bombe H» , selon l'agence officielle KCNA.

Cet essai est «un événement heureux de l'histoire nationale», a-t-il déclaré, appelant le pays à «redoubler d'efforts» afin de réaliser son objectif, devenir une puissance nucléaire à part entière.

Le journal Rodong Sinmun a publié dimanche des photos du dirigeant nord-coréen et de son épouse Ri Sol-Ju en train d'assister à un concert spécial donné en l'honneur des scientifiques et techniciens du nucléaire.

La Corée du Nord justifie ses ambitions militaires par la nécessité de se défendre face aux États-Unis.

Corée du Nord: une «menace mondiale» qui requiert une «réponse mondiale»

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a dénoncé dimanche la multiplication des essais nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord, «une menace mondiale» qui requiert une «réponse mondiale».

«L'attitude inconsidérée de la Corée du Nord est une menace mondiale qui requiert une réponse mondiale, ce qui inclut bien entendu l'OTAN», a déclaré M. Stoltenberg dans l'émission politique dominicale The Andrew Marr Show, sur la BBC.

«Nous demandons à la Corée du Nord d'abandonner ses programmes nucléaires, ses programmes de missiles et de s'abstenir de procéder à d'autres essais, car il s'agit d'une violation flagrante de plusieurs résolutions de l'ONU sur la sécurité et d'une menace pour la paix et la stabilité», a-t-il ajouté.

Interrogé pour savoir si une attaque nord-coréenne contre le territoire américain de Guam (Pacifique) tomberait sous le coup de l'article 5 du traité de l'OTAN, qui veut qu'une attaque contre un des pays membres de l'alliance est considérée comme une attaque contre tous, M. Stoltenberg a refusé de «spéculer» sur ces considérations.

«Ce que je dirais, c'est que nous nous concentrons maintenant entièrement sur la manière dont nous pouvons contribuer à une solution pacifique au conflit», a-t-il dit.

Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé par Washington à se prononcer lundi sur de nouvelles sanctions sévères contre la Corée du Nord, accusée de menacer la paix avec ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel.

Corée du Nord: Merkel favorable à des pourparlers sur le nucléaire comme avec l'Iran

L'Allemagne est favorable à une solution diplomatique pour mettre fin au programme nucléaire d'armement de la Corée du Nord, a indiqué la chancelière Angela Merkel dimanche, citant comme exemple les pourparlers avec l'Iran qui avaient abouti à un accord en 2015.

«Je dirais oui immédiatement s'il était demandé (à l'Allemagne) de participer à des discussions», a déclaré Mme Merkel dans les colonnes de l'hebdomadaire allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, prenant pour modèle les pourparlers entre l'Iran et six grandes puissances sur le nucléaire, menés en 2015.

Ces tractations avec Téhéran constituaient selon la chancelière «une longue, mais importante période de diplomatie, qui a débouché «sur une fin satisfaisante», a-t-elle précisé dimanche.

Les six puissances - États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Allemagne - avaient signé avec Téhéran un accord prévoyant la levée progressive et conditionnelle des sanctions internationales en échange de garanties que l'Iran limite son programme nucléaire à des usages civils et ne se doterait pas de l'arme atomique.

«Je peux imaginer un même processus pour le règlement du conflit en Corée du Nord. L'Europe, et particulièrement l'Allemagne, est prête à apporter une contribution active», a ajouté la chancelière.

Cette dernière a aussi indiqué qu'elle s'était entretenue par téléphone avec les chefs d'État français, américain, sud-coréen et japonais sur la Corée du Nord au cours de la semaine. Elle doit également s'entretenir avec le président russe lundi.

Les déclarations d'Angela Merkel interviennent à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, appelé par Washington à se prononcer sur de nouvelles sanctions sévères contre la Corée du Nord, qui a mené début septembre son sixième essai nucléaire.

Le projet américain prévoit notamment un embargo sur le pétrole, l'interdiction d'importer du textile nord-coréen, un gel des avoirs du dirigeant nord-coréen, le renvoi dans leur pays des expatriés nord-coréens et la possibilité d'inspecter, au besoin par la force, des navires suspects en haute mer.

La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil, pourraient toutefois s'opposer à ces mesures.

Mme Merkel a dit vouloir soutenir ces sanctions en vue d'inciter la Corée du Nord à s'asseoir à la table des négociations.