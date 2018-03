Les deux Corées se retrouvent à haut niveau pour préparer un prochain sommet

Le dirigeant nord-coréen doit rencontrer en avril le président sud-coréen Moon Jae-in, sommet qui doit précéder un face-à-face historique avec le président américain Donald Trump en mai.

Les Jeux olympiques d'hiver organisés au mois de février en Corée du Sud furent le catalyseur de ce très rapide processus de rapprochement.

La détente fait suite à deux années d'escalade due aux programmes balistique et nucléaire nord-coréens, avec en toile de fond, des échanges d'insultes personnelles et de menaces apocalyptiques entre MM. Trump et Kim.

Les délégations sud et nord-coréennes, fortes chacune de trois membres, se rencontrent à Panmunjom, village frontalier où fut signé l'armistice de la guerre de Corée (1950-53), dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule.

Le ministre de l'Unification Cho Myoung-gyon, le chef de la délégation sud-coréenne, a expliqué à la presse que fixer une date pour ce qui sera seulement le troisième sommet intercoréen était l'objet principal de la rencontre.

«Nous aurons de bonnes discussions avec le Nord pour un sommet intercoréen réussi en avril».