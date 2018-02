Séisme à Taïwan: le bilan s'alourdit

Michelle YUN

Agence France-Presse

HUALIEN

Des immeubles qui penchent, des rez-de-chaussée effondrés: les secouristes travaillaient d'arrache-pied mercredi dans la ville taïwanaise de Hualien pour retrouver des survivants après un séisme qui a fait au moins six morts et plus de 200 blessés.