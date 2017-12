Un autocar tombe d'un pont en Inde: 32 morts

Un autocar est tombé d'un pont samedi dans le nord-ouest de l'Inde, faisant une chute d'une trentaine de mètres et provoquant la mort d'au moins 32 personnes, a déclaré la police.

Agence France-Presse NEW DELHI

Des images des chaînes de télévision locales montraient les secouristes retirant des corps du véhicule à demi submergé dans la rivière Banas, à quelque 160 km de Jaipur, la capitale du Rajasthan.

« Nous avons retrouvé 32 corps et dirigé les blessés vers l'hôpital », a déclaré un magistrat du district où s'est produit l'accident, Kailash Chand Verma, à l'AFP.

Il a précisé que les secouristes étaient arrivés sur les lieux avec des outils capables de découper l'acier pour libérer les passagers prisonniers de l'autocar.

Les autorités n'ont pas encore établi la cause de l'accident mais selon des survivants le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule lors d'une tentative de dépassement.

Les routes indiennes comptent parmi les plus dangereuses du monde avec plus de 150 000 morts chaque année dans des accidents dus à la mauvaise qualité des chaussées, au manque d'entretien des véhicules et à l'imprudence des conducteurs.