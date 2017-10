Kim Jong-Un visite une usine de cosmétiques

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un s'est rendu dans une usine de fabrication de cosmétiques accompagné de son élégante épouse et de son influente soeur, avec pour toile de fond les fortes tensions autour des ambitions militaires du pays reclus.

Durant cette «visite d'orientation sur le terrain» dans l'Usine de cosmétiques de Pyongyang, le numéro un nord-coréen, cité dimanche par l'agence officielle KCNA, a chanté les louanges de produits de «niveau international» qui permettent de «réaliser le rêve des femmes désireuses d'être plus belles».

Il était accompagné de sa petite soeur Kim Yo-Jong, haut responsable du parti unique au pouvoir, a ajouté l'agence. KCNA a également diffusé des photos sur lesquelles on peut voir son épouse Ri Sol-Ju, vêtue d'une robe à motif floraux.

Kim Yo-Jong et Ri Sol-Ju sont considérées comme les femmes les plus influentes de ce pays profondément patriarcal. Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un en décembre 2011, elles l'ont souvent accompagné en visite officielle quand leurs précédesseuses sortaient rarement en public.

Mme Ri, ancienne chanteuse également connue pour son goût pour la haute couture, a eu trois enfants avec Kim Jong-Un.

La soeur du dirigeant nord-coréen, qui approcherait la trentaine, vient d'être promue au bureau politique du Parti des travailleurs de Corée, l'instance de prise de décision présidée par son frère.

Le frère et la soeur sont nés de l'union du défunt dirigeant Kim Jong-Il et de sa troisième conjointe, l'ancienne danseuse Ko Yong-Hui.

Dans l'usine, ils ont admiré une mosaïque montrant leur père et intitulée «Fournir à notre peuple de meilleurs produits cosmétiques».

La famille Kim règne sur la Corée du Nord d'une main de fer depuis 1948.

Depuis quelques temps, les tensions sont à des sommets sur la péninsule, après le sixième essai nucléaire mené par Pyongyang le 3 septembre et ses multiples tirs de missile qui ont mis une bonne partie du continent américain à sa portée. Le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump ont échangé menaces et insultes personnelles, aggravant les inquiétudes de la communauté internationale.