Émissions polluantes: le procès de Volkswagen débute

Associated Press FRANCFORT

Les investisseurs réclament un total de plus de 13 milliards de dollars à Volkswagen. Ils reprochent à la compagnie de leur avoir caché l'information dont ils avaient besoin pour décider de ce qu'ils feraient avec leurs actions, avant que le scandale n'éclate au grand jour.

Le titre du constructeur automobile a plongé en septembre 2015, quand l'agence américaine de protection de l'environnement l'a accusé d'avoir manipulé ses émissions diesel.

Le procès, qui a débuté lundi devant un tribunal régional de Braunschweig, servira de modèles aux procès suivants, selon l'agence de presse allemande dPa. La firme Deka Investments et d'autres investisseurs réclament plus de 6 milliards de dollars à Volkswagen dans cette affaire.

La compagnie assure avoir informé les investisseurs à temps.

Aveu de culpabilité

Volkswagen a reconnu avoir truqué le logiciel qui contrôle les moteurs afin de donner l'impression qu'ils se conformaient aux normes américaines. Mais, lors d'une conduite normale, le moteur produisait jusqu'à 40 fois plus d'émissions polluantes que ce qui était permis.

La compagnie a admis sa culpabilité et a accepté de payer des amendes et pénalités totalisant 4,3 milliards de dollars US. Deux de ses dirigeants ont écopé de peines de prison aux États-Unis ; l'ancien PDG Martin Winterkorn est accusé de fraude, mais il ne peut pas être extradé d'Allemagne. Une enquête criminelle se poursuit dans ce pays.

Au total, Volkswagen a mis de côté 41,49 milliards de dollars pour éponger amendes, règlements, rappels et rachats.