Semaine nuageuse et frisquette

Les conditions météo ne sont pas au rendez-vous pour la première semaine officielle des vacances d'été. Les jours à venir s'annoncent frisquets un peu partout en province et le soleil devrait se faire timide.

Le mercure devrait osciller entre 12°C et 24°C dans la grande région de Montréal et entre 11°C et 22°C à Québec.

Le soleil fera des apparitions lundi et mercredi seulement si l'on se fie aux prévisions d'Environnement Canada, alors que des orages, de la pluie intermittente ou un ciel nuageux sont prévus pour les autres journées de la semaine.

Ceux qui avaient prolongé le congé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste l'an dernier se souviennent peut-être des belles journées qui avaient suivi le jour de la Fête Nationale. À pareille date en 2016, le mercure avait atteint un niveau record de 32,5°C avec aucune pluie au tableau. Il y a deux ans, toutefois, le thermomètre indiquait 11,9°C le 26 juin.

À tout le moins, la température en dessous des normales de saison donnera un répit à tous ceux qui peinturent, font des boites et déménagent dans les prochains jours.