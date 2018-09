Pourquoi étudier en cinéma en 2018?

Simon Gionet, 23 ans

Intéressé par le dessin et le théâtre, Simon Gionet a fait des études en littérature au Cégep de Sainte-Foy, à Québec. «J'ai compris que l'écriture m'intéressait, mais pas le fait d'écrire seul chez soi. Je me suis vite inscrit dans un comité qui faisait des vidéos. Émotionnellement, le cinéma est la forme d'art qui allait le plus me chercher. Que ce soit dans les larmes ou dans la colère», se souvient-il.

Accepté à Concordia en cinéma, Simon Gionet voulait d'abord et avant tout se former techniquement et mieux connaître les rouages d'un tournage.

Il fallait vraiment être déterminé à faire du cinéma. «Il y a une forte cohésion dans la cohorte d'étudiants. Ceux qui ne sont pas passionnés partent généralement à la deuxième année.»

Une saine compétition existe entre les étudiants. Seulement six personnes par classe peuvent réaliser leur film. Or, les autres doivent ensuite postuler pour les autres tâches (caméra, direction photo, etc.), donc il faut savoir bien travailler en équipe.

«Au début du bac, les professeurs nous disent: "Votre réputation est tout ce que vous avez", et on se rend compte rapidement que c'est vrai.»

Être en retard sur un plateau de cinéma? Inadmissible.

On y apprend aussi à être patient et persévérant. «Les finissants de Concordia il y a sept ou huit ans commencent à avoir des subventions de longs métrages», souligne Simon Gionet, citant les noms des réalisateurs Jeanne Leblanc (Isla Blanca), Sophie Dupuis (Chien de garde) et Pascal Plante (Les faux tatouages).

Deux jours avant notre rencontre, Simon Gionet avait tourné un court métrage de nuit (intitulé Cayenne) avec Marianne Fortier et Jean-Sébastien Courchesne. «Je m'en remets encore, souligne-t-il. Je vais commencer le montage et j'espère que ce sera prêt vers la fin de novembre pour l'envoyer à des festivals.»

Il a récemment réalisé un clip pour la chanteuse jazz Carolyn Fe. Avec son camarade de classe François Herquel, il est en train de fonder une maison de production, Littoral. Il a aussi des demandes de subventions en cours. «Je prends tout ce qui passe.»