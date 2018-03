Renée Zellweger incarne Judy Garland

Pour l'occasion, Renée Zellweger se glisse dans la peau de l'icône disparue en 1969 à l'âge de 47 ans.

Réalisé par Rupert Goold (True Story), le film se déroule en 1968, à l'époque où l'interprète de Somewhere Over the Rainbow a offert une série de concerts à Londres, quelques mois avant sa mort.

Ce rôle aura-t-il pour la vedette de Chicago - oscarisée en 2004 pour sa performance dans Cold Mountain - le même impact que La vie en rose pour Marion Cotillard, qui y avait incarné Édith Piaf?

À suivre.