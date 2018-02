Coupés au montage!

L'annonce de la suppression du personnage qu'avait joué Jessica Chastain dans The Death and Life of John F. Donovan, le premier film en anglais de Xavier Dolan, a suscité beaucoup d'émoi dans les réseaux sociaux, cette semaine. Or, cette pratique n'est pas inusitée. Plusieurs vedettes ont subi le même sort que l'actrice au fil de l'histoire du cinéma: Harrison Ford, Kevin Costner, Sean Penn et Adrien Brody, notamment, font partie de ce club.

Harrison Ford - E.T. the Extra-TerrestrialVous croyez que tourner sous la direction d'un cinéaste avec qui vous avez déjà obtenu du succès vous assure d'une place dans un film? En plus, votre amoureuse (Melissa Matheson) a écrit le scénario? C'est dans la poche, non? Détrompez-vous. Steven Spielberg a en effet retiré d'E.T. le personnage de professeur incarné par Harrison Ford, le temps d'une participation, même si les deux complices avaient tourné ensemble Raiders of the Lost Ark l'année précédente.

Kevin Costner - The Big ChillKevin Costner aurait sans doute pu être révélé grâce à ce film phare des années 80. Le destin - et les ciseaux de Lawrence Kasdan - en a décidé autrement. Son personnage, Alex, devait être vu dans des flash-back, mais ceux-ci ont finalement tous été supprimés. La scène où l'on habille le cadavre au tout début met toutefois le vrai Costner en «vedette». Kasdan lui donnera un rôle important dans Silverado deux ans plus tard, mais l'acteur devra attendre 1987 avant d'être consacré, grâce à The Untouchables et No Way Out.