Rian Johnson et les fans furieux de Star Wars

Même si Star Wars - The Last Jedi est sur le point d'atteindre les 500 millions de dollars de recettes dans le monde, il y a tout de même des mécontents qui détestent ce dernier épisode.

Une pétition a même été lancée pour retirer ce film de la franchise, parce qu'il «détruit l'héritage de Luke Skywalker et des Jedi» - elle est rendue à près de 18 000 signatures.

Dans une interview accordée au Business Insider, le réalisateur Rian Johnson dit comprendre pourquoi les adorateurs du «canon» Star Wars sont si passionnés et intenses.

«C'est parce que c'est important pour eux, et ça fait mal quand on s'attend à quelque chose de particulier et qu'on ne l'obtient pas de la part de ce qu'on aime. Je ne me sens pas visé si un fan réagit négativement et m'attaque sur Twitter. C'est mon travail d'être là pour ça.»

Le réalisateur rappelle que c'était aussi difficile pour le créateur d'origine, George Lucas, qui a dû lui aussi faire les films qu'il voulait bien faire...