Get Out domine les sélections des Gotham Awards

Le film à succès Get Out, réalisé par Jordan Peele, a décroché quatre sélections (meilleur film, meilleure première réalisation, meilleur scénario et meilleur acteur - Daniel Kaluuya).

Quelques autres films sont aussi cités quelques fois, notamment Call Me by Your Name, The Florida Project, Good Time et I, Tonya, tous finalistes dans la catégorie du meilleur film.

Signalons que deux productions Netflix sont aussi reconnues: The Meyerowitz Stories vaut à Adam Sandler une citation dans la catégorie du meilleur acteur, et le jury attribuera un prix spécial à l'ensemble de la distribution de Mudbound, un film de Dee Rees.

Les prix seront remis à New York le 27 novembre.