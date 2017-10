Reese Witherspoon a été agressée par un réalisateur

«La dernière semaine fut difficile pour les femmes à Hollywood, pour les femmes de partout dans le monde...», a dit l'actrice oscarisée, sur la scène du gala de l'hôtel Four Seasons à Beverly Hills.

«Je suis dégoûtée par le réalisateur qui m'a agressée lorsque j'avais 16 ans et je suis en colère contre les agents et les producteurs qui m'ont fait sentir que le silence était la condition à ce que je garde mon emploi», a-t-elle ajouté.

Reese Witherspoon, 41 ans, a mentionné qu'il ne s'agissait malheureusement pas du seul évènement tragique qu'elle a subi: «J'ai été harcelée et agressée sexuellement plusieurs fois et je n'en parle pas très souvent. (...) Mais après avoir entendu toutes ces histoires, ces derniers jours, et avoir entendu ce soir toutes ces femmes courageuses parler à propos de choses qu'on nous a dit de balayer sous le tapis et de ne pas parler, ça me donne envie de parler haut et fort. Je ne me suis jamais sentie moins seule cette semaine que je ne l'ai jamais ressenti pendant toute ma carrière».

Aux jeunes femmes dans la salle, elle a ajouté: «Pour vous, la vie sera différente, parce que nous sommes avec vous, vous pouvez compter sur nous».

Elle a conclu qu'il était important que les victimes parlent, puisque «vous ne pouvez guérir qu'en disant la vérité».