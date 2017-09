Un nouveau film de Jean-Luc Godard attendu pour 2018

Le prochain film de Jean-Luc Godard est actuellement en post-production et sera prêt en 2018, a annoncé mardi à l'AFP le distributeur français Wild Bunch, quatre ans après la présentation du dernier long-métrage du cinéaste de légende, Adieu au langage, à Cannes.

«Le film est en post-production mais il n'est pas exclu qu'il y ait encore du tournage», a indiqué Wild Bunch.

Le titre provisoire de ce nouvel opus est Le livre d'images. Dans un premier temps, le scénario s'intitulait Image et parole.

Selon la presse spécialisée, il s'agirait d'une réflexion sur le monde arabe, ce que n'a pas confirmé Wild Bunch.

Le cinéaste iconique de la Nouvelle Vague, réalisateur d'une cinquantaine de films dont À bout de souffle, Le mépris ou encore Pierrot le Fou, est reclus en Suisse depuis plusieurs années, où il se fait très discret et ne donne que de rares entrevues.

En mai 2014, Jean-Luc Godard n'avait pas fait le voyage jusqu'à la Croisette pour récupérer le Prix du jury qui récompensait Adieu au langage, son premier trophée à Cannes.

«Je ne fais plus depuis longtemps partie de la distribution... Je suis d'autres pistes», expliquait-il alors dans une vidéo.

Aujourd'hui âgé de 86 ans, Jean-Luc Godard a réalisé au cours de sa carrière aux accents provocateurs aussi bien des fictions, des films militants, des vidéos que des films grand public.

Il est le sujet du film Le redoutable, de Michel Hazanavicius (réalisateur de The Artist), qui sortira dans les salles en France le 13 septembre. Il retrace l'histoire du couple formé par Jean-Luc Godard, incarné par l'acteur français Louis Garrel, et son ex-épouse Anne Wiazemsky, entre 1967 et 1970.

Un téléfilm de Jean-Luc Godard, Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, diffusé en 1986 à la télévision française, sortira par ailleurs sur grand écran en France le 4 octobre.