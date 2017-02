Vivre ensemble: des films qui tendent la main

André Duchesne

Ils parlent d'immigration, de solidarité, d'intégration, de compréhension, mais aussi de racisme, de solitude et d'incompréhension. Ils parlent de communautés culturelles et de nouveaux arrivants. Ils parlent d'une terre d'accueil ou d'un endroit devenu chez-soi depuis longtemps. Hier comme aujourd'hui, les cinéastes québécois ont signé des oeuvres évoquant un Québec pluriel et ouvert sur le monde. En voici, parmi bien d'autres, quelques exemples. À voir ou à revoir.