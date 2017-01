Le 35 mm est mort, vive le 35 mm!

Afin d'accélérer la transition vers le numérique, les majors ont mis sur pied le Digital Cinema Initiative (DCI).

«En trois ans seulement, la pénétration du numérique dans les salles s'est faite à 98 %», se rappelle Paul Dion.

«Il y a eu d'autres incitatifs de la part des majors, qui se sont mis à donner une allocation [Virtual Print Fee] pour chaque titre distribué dans une salle afin d'aider à faire la transition. Les majors ont aussi commencé à sortir de nombreux titres d'animation en 3D, ce qui a permis aux propriétaires de salles d'aller chercher une nouvelle clientèle et de vendre leurs billets plus cher. Ç'a été la ruée vers la 3D pour sauver le cinéma», lance-t-il.

Vincent Guzzo, propriétaire des Cinémas Guzzo et président de l'Association des propriétaires de salles du Québec, a bouclé la conversion de ses salles en 2013. «En 2009, quand on a diffusé Journey to the Center of the Universe en 3D, c'était obligatoirement avec un projecteur numérique. La deuxième semaine [en salle] a généré plus d'argent que la première semaine de Batman en pellicule!», se rappelle Vincent Guzzo.

Alors que chaque propriétaire de salles a dû négocier avec les grands studios, l'aide allouée pour la transition vers le numérique a pu atteindre jusqu'à 80 % des frais, comme dans le cas des Cinémas Guzzo.

«Ils commençaient à payer quand tu atteignais 50 % de conversion des salles pour s'assurer que tu le fasses vite», se souvient Vincent Guzzo, qui a agi rapidement pour tirer profit du Virtual Print Fee.

«Des fois, il faut être opportuniste. Tu rentres deux copies de Star Wars: une en anglais, une autre en français. Si j'ai une troisième salle qui marche moyennement, je vais prendre une troisième copie de Star Wars qui va me rapporter plus que les entrées en salle grâce à la compensation!», explique M. Guzzo.