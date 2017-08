FFM: des habitués inquiets, des Américains comblés

Dur constat

«Malheureusement, je pense que le festival se meurt, estime Robert Fortier, qui a déjà été bénévole au FFM. Ils se sont pris trop à la dernière minute. Ils n'ont pas eu le temps de préparer de programme, et les gens ne savaient pas qu'il y avait un festival.»

Une femme, qui a préféré ne pas donner son nom, est aussi déçue que l'information soit si difficile à obtenir. «On voudrait bien continuer à les encourager, mais il faudrait qu'ils nous aident à pouvoir les aider. Si on n'a pas accès à la programmation et aux synopsis des films, c'est impossible de faire des choix.»

M. Fortier déplore aussi qu'il ne soit plus possible d'acheter une «passe» qui permet de voir tous les films. «Beaucoup de gens venaient à cause de la passe, et cette année, il n'y en a pas. Je trouve que c'est une erreur. Ceux qui en avaient une venaient à presque toutes les représentations et faisaient une file dans la rue. Ça attirait du monde.»

Des États-Unis à l'Impérial

Même si la tenue du FFM s'est officialisée il y a à peine une semaine, nous avons rencontré hier matin deux couples d'Américains qui ont l'intention de passer les prochains jours au Cinéma Impérial. «Ma femme et moi habitons au Vermont et c'est la huitième ou la neuvième fois que nous venons au festival», a indiqué Peter Schumer, qui compte voir plusieurs films durant son séjour d'une semaine à Montréal. «Nous aimons beaucoup les films internationaux qui ne viennent pas d'Hollywood. On a beaucoup de plaisir ici.»

«C'est ma deuxième fois ici», nous a dit Fred Flores. «Et moi, ma cinquième fois consécutive et j'adore ça!», a ajouté Madeline Ewing. «Ils proposent des films uniques que nous ne verrons jamais aux États-Unis et je trouve ça très intéressant», a expliqué M. Flores. Le couple était triste de savoir que l'avenir du FFM était incertain. «C'est un festival merveilleux et j'espère qu'ils vont continuer, mais je ne sais pas comment ils vont y parvenir», a conclu Mme Ewing.