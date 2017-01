I don't Feel at Home in This World Anymore primé à Sundance

Le film américain I don't Feel at Home in This World Anymore, une comédie sanglante avec Elijah Wood, a remporté samedi soir le premier prix du prestigieux festival de Sundance créé par Robert Redford.

Le film, produit par Netflix et première réalisation de l'acteur Macon Blair, a obtenu le grand prix du jury pour les films américains.

Elijah Wood, dans un rôle comique inhabituel pour lui, y incarne un fan de musique métal féru d'arts martiaux voisin d'une aide-soignante (Melanie Lynskey) qui n'en peut plus de la méchanceté des gens et craque quand sa maison est cambriolée.

Présenté en première mondiale la semaine dernière au grand rendez-vous annuel du film indépendant dans les montagnes de l'Utah, ce film est une comédie noire avec des cadavres qui s'amoncellent dans la meilleure tradition de Quentin Tarantino, Guy Ritchie ou des frères Coen.

Le festival de Sundance se veut apolitique mais la programmation de cette année, avec quelque 120 titres, est l'une des plus engagées de ses 32 années d'existence.

La cérémonie de remise des prix s'est ouverte en évoquant le décret anti-immigration du président Donald Trump visant sept pays à population majoritairement musulmane.

La directrice générale du festival Keri Putnam a tenu à « saluer les artistes des pays majoritairement musulmans » ayant rejoint le festival cette année.

Le festival de Sundance dévoile chaque année quelques pépites se retrouvant dans la course aux Oscars, comme Manchester by the Sea présenté l'an dernier.

Le jury a également attribué ses grands prix à Dina de Dan Sickles et Antonio Santini (catégorie documentaires américains), The Nile Hilton Incident du Suédois Tarik Saleh (cinéma du monde), Last Men in Aleppo de Firas Fayyad sur les Casques blancs secouristes en Syrie (documentaire étranger).

Les prix du public sont allés à Crown Heights de Matt Ruskin pour le meilleur film américain et Chasing Coral pour le meilleur documentaire américain.