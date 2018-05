Vus sur la Croisette

Under the Silver Lake (en compétition)

David Robert Mitchell est l'un des deux cinéastes américains - l'autre étant Spike Lee - en lice pour la Palme d'or cette année. Très remarqué il y a quatre ans grâce à It Follows, un film d'horreur présenté à Un certain regard, le réalisateur nous propose cette fois un projet plus ambitieux, très attendu des festivaliers. Under the Silver Lake est un film noir éclaté et étrange - bonjour, David Lynch - qui, hélas, s'éparpille, sans jamais véritablement prendre ancrage. Voilà le genre de film qui regorge de bonnes idées (une scène avec un compositeur prétendant avoir écrit tous les tubes depuis trois générations sera très remarquée), mais celles-ci ne forment pas vraiment un ensemble cohérent. On aura ainsi du mal à souscrire à cette histoire d'un homme en mal de notoriété (Andrew Garfield, excellent) qui devient obsédé par la disparition d'une voisine, au point où il n'hésitera pas à mener une enquête qui l'entraînera dans les bas-fonds de Los Angeles. Sorte de L.A. Confidential trash, dopé à la mythologie du cinéma, Under the Silver Lake fait partie de ces productions qui, à force de trop vouloir en faire, en viennent à perdre leur direction. Déception.