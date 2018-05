Denis Villeneuve en Sartorialto sur la Croisette

Habitué d'habiller les personnalités avec ses complets et chaussures de luxe - il compte parmi ses clients P.K. Subban, Marc-André Grondin et Carey Price -, le designer de Sartorialto, Marc Patrick Chevalier, a conçu pour Denis Villeneuve, au cours de l'hiver, plusieurs habits adaptés à l'ambiance balnéaire du festival. «Il porte beaucoup de gris en général; on a apporté de la couleur, beaucoup de tons de bleu et de la texture», détaille M. Chevalier.

Villeneuve est un client fidèle de la maison montréalaise. Sartorialto avait conçu le smoking qu'il portait à sa première présence aux Oscars (pour Incendies, en 2011) et l'avait notamment habillé lors de la présentation de Sicario à Cannes, en 2015.